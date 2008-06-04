Затулин видел, как дружба с Украиной растворилась в темных закоулках
12:15, 04 июня 2008Политика
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Ющенко спасибо скажет за обращение?
|Константин Затулин
"Проснитесь, очнитесь, наконец. Давным-давно то, что происходит на Украине, является государственной политикой, не взирая ни на какой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Перестаньте искать в темных закоулках эту дружбу, сотрудничество и партнерство с властями Украины", - ответил Затулин. -- "В этой темной комнате этой дружбы, сотрудничества и партнерства давно и след простыл", - добавил депутат.
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