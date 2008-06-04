Затулин видел, как дружба с Украиной растворилась в темных закоулках

Президент Украины Виктор Ющенко, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко будут очень благодарны Государственной думе РФ за принятое обращение , полагает депутат Госдумы Светлана Горячева "Справедливая Россия". Как передает корреспондент ИА REGNUM , 4 июня в ходе обсуждения обращения к руководству РФ по поводу российско-украинских отношений, Горячева задала вопрос первому заместителю председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константину Затулину ("Единая Россия") (Затулин представлял палате проект обращения к российскому руководству - ИА REGNUM) о том, какова цель заявления - "посеять еще большую смуту или сближать Украину с Россией".

"Проснитесь, очнитесь, наконец. Давным-давно то, что происходит на Украине, является государственной политикой, не взирая ни на какой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Перестаньте искать в темных закоулках эту дружбу, сотрудничество и партнерство с властями Украины", - ответил Затулин. -- "В этой темной комнате этой дружбы, сотрудничества и партнерства давно и след простыл", - добавил депутат.