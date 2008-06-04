Госдума России пригрозила Украине выходом из Договора о дружбе

Государственная дума Российской Федерации предлагает в случае присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) или форсирования вступления в Альянс считать это ее односторонним выходом из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве и рассмотреть вопрос о выходе из него России.

Как передает «Газета.ru», такое предложение к руководству страны содержится в заявлении Госдумы, принятом сегодня.

«Мы обращаем внимание руководства нашей страны на то, что действия украинских властей, в частности, по форсированным шагам по присоединению Украины к Плану действий по вступлению в НАТО, являются недружественными по отношению к России и противоречат большому договору о дружбе и сотрудничестве между нашими странами», - сказал глава думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей ОСТРОВСКИЙ (фракция ЛДПР). По его мнению, если официальный Киев предпримет новые шаги в этом направлении, и, в частности, если на следующем саммите НАТО по инициативе украинской стороны будет вновь поднят вопрос о ее присоединении к Альянсу, то «сама Украина ставит под сомнение действие российско-украинского договора».

Как сообщал УНИАН, 5-6 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит с рабочим визитом Россию. Во время визита глава Украинского государства намерен обсудить с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ вопросы пребывания на территории Украины Черноморского флота РФ и решения нашего государства относительно интеграции в НАТО.