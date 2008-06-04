Дубина договаривается с Газпромом о долгосрочном контракте

Делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с руководителем компании Олегом ДУБИНОЙ проводит сегодня в Москве переговоры по подготовке долгосрочного контракта об условиях поставки природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сегодня в Кабмине.

«Речь идет не только о долгосрочных контрактах, но и о текущей деятельности НАК «Нафтогаз»», - сказал Ю.ПРОДАН.

В тоже время министр не уточнил, с какими директивами украинская делегация направилась в Москву для переговоров.

«Делегация поехала с нормальными директивами, они просто поехали на переговоры. Речь идет о нормальных рабочих переговорах», - подчеркнул он.