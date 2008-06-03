Луценко готов ответить по делу о подводных лодках и альпийских стрелках

Министр внутренних дел Украины, лидер Общественного движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что не намерен “прятаться” за больничным или отпуском от ответственности и правоохранительных органов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения “Народная самооборона” со ссылкой на Ю.ЛУЦЕНКО.

“Я настолько уверен в своей правоте, что не собираюсь ни прятаться, ни “лечиться”, ни иди в отпуск, как мне многие советуют”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, целью всех уголовных дел против него было “предъявить любые надуманные обвинения и отстранить меня от занимаемой должности, но это не пройдет”.

“Я выиграл суд по надуманным обвинениям, которые были мне выдвинуты Генпрокуратурой Украины. Очевидно, они и сами понимали беспочвенность своих обвинений, потому что представитель прокуратуры в суде выглядел слишком неубедительно”, – добавил он, комментируя решение Подольского районного суда г. Киева.

Министр также не сомневается, что выигрывает в суде и другие дела подобного характера, если такие будут возбуждаться в будущем. “Я чист перед законами и людьми. Конечно, я делал ошибки, но за моей спиной нет преступлений. Потому я спокоен и уверен в себе. Теперь, ссылаясь на решение суда, я могу подтвердить, что все дела против меня – заказные”, – подчеркнул он.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в 2006 году, когда против него выдвигались обвинения по делам, которые судом признаны незаконными, “господин ПУКШИН (Игорь ПУКШИН - сейчас заместитель главы Секретариата Президента, уполномоченный Президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ – УНИАН) заявлял о смехотворности этих обвинений, а теперь заявляет, что за них следует отвечать”.

“Было дело по пистолетам, было дело по паспорту, было дело по самолетам, я готов к делам по вертолетам и подводным лодкам, боевым пловцам и альпийским стрелкам. Но такие дела не имеют никаких судебных перспектив”, – убежден министр.

Ю.ЛУЦЕНКО выразил благодарность суду, снявшему обвинения, за его объективность.

Министр также добавил, что готов пойти на заседание Временной следственной комиссии парламента по делу Ю.ЛУЦЕНКО, которое “анонсировал ее председатель господин ДЖИГА, потому что до сих пор не приглашался на ее заседание, а потому не имел возможности ответить на поставленные вопросы”.