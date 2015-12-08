Чубаров: заявления о независимости аннексированного Крыма от украинской электроэнергии является "блефом"

"Он (Аксенов – ред.) еще стал известен не только крымскому сообществу, как человек, который является просто безграничным фантазером, человеком, который не выполняет ни одного своего ни утверждения, ни прогноза. Это просто блеф то, что он заявил", – сказал Рефат Чубаров в эфире радио Крым.Реалии.

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По его словам, поставка украинской электроэнергии в Крым восстановлена в размере 25% от того, что поступало на полуостров до энергоблокады.

При этом глава Меджлиса не исключает, что с 1 января 2016 года Крым может быть снова полностью отключен от энергосистемы Украины при соответствующем решении Верховной Рады.

"В этом случае ответственность за это решение возлагается на Верховную Раду Украины", – сказал Рефат Чубаров.

Накануне "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымская власть" не планирует снова сотрудничать с Украиной в вопросах поставок электроэнергии.

Линия электропередач "Каховская-Титан", одна из тех, что подает электроэнергию с материковой Украины в аннексированный Россией Крым, а также частично в Херсонскую область 8 декабря подключена к электроэнергии, сообщили в "Укрэнерго" и Херсонской ОГА.

Перед этим руководитель оперативного штаба акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов заявил, что штаб разрешил бригаде "Укрэнерго" окончательно подготовить ЛЭП "Каховская-Титан" к пуску электрического тока в Крым. Это заявление появилось вскоре после слов главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который сообщил, что активисты позволят использовать восстановленную линию электропередачи. Активисты "Правого сектора" выразили несогласие с такими действиями и заявили о прекращении участия в акции по энергетической блокаде аннексированного Россией полуострова.

Напомним, в конце ноября из-за повреждения опор ЛЭП в Херсонской области поставки электроэнергии в Крым остановилось.