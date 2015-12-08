Успех Украины в борьбе с агрессией РФ будет иметь последствия для всего мира – Байден

Успех Украины в борьбе с агрессией России будет иметь последствия для всего мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент США Джозеф Байден заявил сегодня во время выступления с трибуны Верховной Рады Украины.

«Каждый человек имеет право, чтобы к нему достойно относились. И это то, чего касалась ваша молодая Революция Достоинства», - заявил он.

По словам Байдена, весь мир наблюдает за Украиной.

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«Это озвучило новые и вечные идеи для того, чтобы объединить людей по всему миру. Я был почти в каждом уголке этого мира. Наверное, есть очень мало стран, в которых я не был. Весь мир наблюдает за вами - это факт. Потому что они надеются, что ваш успех в борьбе против неумолимой безжалостной агрессии России будет иметь последствия для них, а также ваша борьба против «раковой опухоли» коррупции», - подчеркнул Байден.

«Обе эти битвы поддерживаются американским народом, а также вашими соседями, которые заинтересованы в вашем демократическом успехе. Все наблюдают за вами, если вы этого не выполните, если ваш эксперимент провалится. Все люди в мире вас поддерживают, потому что так много зависит от того, чтобы вы достигли успеха и чрезвычайно важно, чтобы агрессоры по всему миру поняли, что они не могут заставить использованием танков, оружия гасить мечты и желания народа», - отметил Байден.