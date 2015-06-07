Министр обороны США обсудит с дипломатами из стран-союзников меры по борьбе с агрессией РФ

Руководство Министерства обороны США встречается с дипломатами из стран-союзников в Штутгарте, чтобы обсудить меры по противодействию российской агрессии против Украины и успокоить союзников, встревоженных политикой Москвы.

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Reuters.

Министр обороны США Эштон Картер проводит закрытую встречу с генералами, послами и другими лидерами стран в штаб-квартире Европейского командования США, чтобы проанализировать, насколько эффективны действующие санкции ЕС и США, а также стратегия НАТО по сдерживанию дальнейших военных действий России против Украины.

Как пояснил официальный представитель Пентагона Брент Колберн, во время встречи Картер намерен получить необходимую информацию накануне его первого саммита НАТО, который пройдет в конце июня.

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«Одной из центральных тем обсуждения станут действия России в течение последних полутора лет, в том числе ее деятельность в Украине», – уточнил он.

В сообщении напоминается, что 4 июня официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама обсудит возможность продления действий санкций против России в ходе саммита «Большой семерки» в Германии, который начинается сегодня в ФРГ. Эрнест признал, что экономическое давление не заставило российского президента Владимира Путина изменить свои стратегические расчеты в Украине».