Ющенко припомнили инфляцию времен его премьерства

Директор PR-группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ утверждает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО ошибся, когда заявлял о том, что май в Украине был традиционно дефляционным месяцем.

«В действительности это не соответствует действительности. Каждый, кто имеет доступ к данным госкомитета статистики, может в этом легко убедиться", - сказал эксперт в комментарии.

По словам Т.БЕРЕЗОВЦА, за все время украинской независимости лишь один раз в мае наблюдалась дефляция – в 2002 году, а в 1998 и в 2003 годах инфляция была на уровне 0%. "Для сравнения - в 2004 году инфляция в мае составила +0,7%, в 2005-ом +0,6%, в 2006-ом + 0,5%, в 2007-ом + 0,6%», - добавил эксперт.

Кроме того, сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ, "если оперировать исключительно цифрами, а не эмоциями, следует также вспомнить, что наибольший рост цен за последние 10 лет наблюдался именно при премьерстве Виктора ЮЩЕНКО". "В мае 2000 года, когда В.ЮЩЕНКО был главой правительства, инфляция вообще составила +2,1%, а по итогам года - более 25%», - напомнил Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, отметил, что всегда в мае в Украине наблюдается дефляция, в то же время в этом году планируется, что инфляция в мае будет составлять 1%. «Это желтая карточка. Это является свидетельством того, что действия, которые на протяжении 5 месяцев делает власть, неэффективны », - сказал Президент.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, за января-апрель 2008 года рост потребительских цен в Украине составляло 13,1% (за четыре месяца 2007 года – 1,3%). Инфляция в апреле против марта 2008 года составляла 3,1% (в апреле 2007 года к марту 2007 года – 2,2%).

В Украине инфляция в апреле 2008 года к апрелю прошлого года составляла 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го - 10,3%).