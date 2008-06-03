Меркель в июне приедет в Украину

12:51, 03 июня 2008
Политика
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Программу визита согласовывают с Секретариатом Президента

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ посетит с государственным визитом Украину в июле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила временная поверенная по делам посольства Германии Сюзаннэ ШЮТЦ.

Она заметила, что пока точная дата визита еще согласовывается с Секретариатом Президента. Также согласовывается программа визита.

Она отметила, что во время визита будут обсуждаться вопросы внешней политики, экономические вопросы и др.

С.ШЮТЦ добавила, что важное значение будет уделено обсуждению вопроса о позиции Германии относительно присоединения Украины к плану действий по членству в НАТО.

 

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