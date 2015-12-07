Эксперт рассказал о четырех сценариях возвращения Крыма

Директор Национального института стратегических исследований, доктор технических наук, профессор, академик НАН Украины Владимир Горбулин считает, что существует четыре сценария возвращения Крыма.

Об этом он сказал на пресс-конференции, где была представлена монография "Донбасс и Крым: цена возвращения", подготовленная учеными Института, передает кореспондент УНИАН.

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«В нашей монографии рассматривается четыре ключевых сценария возвращения Крыма... Первый сценарий - это реконкиста», - сказал эксперт и добавил, что речь идет о восстановлении территориальной целостности военным путем.

Однако, отметил он, сейчас этот сценарий представляется мало реалистичным в силу военного превосходства России.

«Через несколько лет ситуация может измениться. Тем более, следует помнить, что мощный военный потенциал России на полуострове фактически не имеет тыла, а значит, уязвим. Реализация этого сценария при определенных обстоятельствах возможна. Но сопряжена со многими препятствиями, начиная от финансовых и заканчивая военными", - добавил Горбулин.

Второй сценарий, отметил он, - «народная война».

«Когда мы писали «народная война», к этому времени еще не было блокады Крыма со стороны активистов, не было взрыва ЛЕП и так далее. Но мы считали, что сегодня сценарий уже реализуется», - сказал эксперт.

По его мнению, в реализации этого сценария основную роль может сыграть «общественная дипломатия» и активность граждан.

Третий сценарий, который назвал Горбулин, - «мирная реинтеграция через демонстрацию собственного позитивного примера».

«Общая идея - реформы и структурная перестройка экономики. Они должны стимулировать рост благосостояния жителей материковой Украины. Как минимум, это даст жителям Крыма повод задуматься о возвращении в Украину. Ведь аннкесию полуострова никто и никогда не признает, а значит, никаких объективных предпосылок для улучшения там экономической ситуации просто не существует, - сказал Горбулин.

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В то же время, по его словам, реализация этого сценария наталкивается на «слабое место» - необходимость обеспечить соответствующий уровень экономического развития Украины.

Эксперт отметил, что четвертый сценарий – «дипломатическая реинтеграция». «Поиск этого сценария - за столом переговоров на наивысших уровнях мировой политики. Это решение может строиться и вокруг концепции территории под международным управлением с соответствующей системой обеспечения именно международного, а не монороссийского управления Крымом», - сказалГорбулин и отметил, что история не знает успешных примеров подобных решений