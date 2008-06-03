Суд признал незаконным возбуждение уголовного дела против Луценко

Подольский районных суд города Киева признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынес сегодня председательствующий на судебном заседании судья Василий БОРОДИЙ.

Таким образом, суд удовлетворил жалобу адвоката Ю.ЛУЦЕНКО Юрия МАРТЫНЕНКО и упразднил постановление главного следственного управления по особо важным делам Генпрокуратуры Украины о возбуждении уголовного дела, поскольку из предоставленных суду материалах не видно, что Ю.ЛУЦЕНКО совершил должностное преступление, находясь 18 января этого года на заседании СНБО, где нанес легкие телесные повреждения мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Также суд признал, что Ю.ЛУЦЕНКО не злоупотреблял властью или служебными полномочиями, используя в августе 2006 года самолеты внутренних войск МВД Украины.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде г. Киева на протяжении 7 дней с момента его объявления.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2008 года после заседания Совета национальной безопасности и обороны между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ возникла драка.

24 января прокуратура Киева проинформировала, что по этому факту “во время которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого происшествия по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины”.

26 мая Генеральная прокуратура переквалифицировала уголовное дело, которое было возбуждено в отношении Ю.ЛУЦЕНКО в результате инцидента с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ 18 января, с “нанесение легких телесных повреждений” в “должностное преступление”.

В тот же день после допроса в Генпрокуратуре Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что его также обвиняют в использовании служебных самолетов в личных целях.

28 мая Подольский районный суд г. Киева своим решением приостановил досудебное следствие по уголовным делам, объединенным в одно, по обвинению министра внутренних дел Украины в нанесении легких телесных повреждений мэру Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ и в злоупотреблении им служебным положением в связи с использованием служебного самолета.

2 июня Подольский районный суд Киева на заседании по жалобе адвоката министра внутренних дел Украины Юрия МАРТЫНЕНКО изучил все семь томов уголовного дела, три из которых касаются инцидента с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, а остальные четыре - использования в личных целях служебных самолетов внутренних войск Украины.

Адвокат Ю.МАРТЫНЕНКО подал ходатайство о приобщении к материалам дела заключения кандидата юридических наук Николая СИРОГО, который признал неправомерными возбуждение указанных уголовных дел в отношении Ю.ЛУЦЕНКО. Это ходатайство суд удовлетворил и приобщил к материалам дела.

Кроме того, представитель Ю.ЛУЦЕНКО в суде народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ также попросил суд приобщить к материалам дела материалы трех проверок Главного контрольно-ревизионного управления, датированные 2007 годом, относительно проверки законности использования авиации ВВ, поскольку Генпрокуратура, по его словам, даже не хотела исследовать настоящие акты. Это ходатайство также было удовлетворено судьей.