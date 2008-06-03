Роберт Мугабе без приглашения явился на саммит ООН

Президент Зимбабве Роберт Мугабе в понедельник, 2 июня, неожиданно для всех появился на всемирном продовольственном саммите ООН в Риме, пишет The Guardian.

По информации издания, появление Мугабе, который не получал приглашения на саммит, вызвало возмущение у многих его участников. По их словам, Зимбабве - одна из немногих стран мира, в которых продовольственный кризис вызван жесткой политикой президента, а не глобальным потеплением или ростом цен на продукты.

Отметим, что с 2002 года, после того, как стало известно о вопиющих нарушениях прав человека в Зимбабве во время президентской кампании, Роберту Мугабе и его ближайшему окружению был запрещен въезд в Европу и США, за исключением посещения мероприятий, организованных ООН.

В конце марта 2008 года в Зимбабве прошли президентские и парламентские выборы. На выборах президента победил лидер оппозиционного Движения за демократические перемены (MDC) Морган Тсвангираи. Он набрал 47,9 процента, а Мугабе - 43,2 процента голосов. Ни одному кандидату не удалось набрать абсолютного большинства, в связи с чем на 27 июня назначен второй тур выборов.

Лента.ру