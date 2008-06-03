В СБУ опровергают заявление Жвании

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО опровергает заявление депутата от фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Давида ЖВАНИИ о том, что в 2004 году в то время кандидат в Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО не был отравлен.

Об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал в эфире радио “Свобода”.

"Я уже высказался и как гражданин, и как должностное лицо: это является неправдивой информацией, если официально оценивать. А что касается морали - это однозначно аморально", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он подчеркнул, что факт отравления доказан результатами работы следователей СБУ, а также подтвержден международными экспертизами.

"Три страны могу назвать: ФРГ, Великобритания, Бельгия. Все три результата подтверждают, что ухудшение состояния здоровья произошло в результате попадания в организм пострадавшего значительного объема химического вещества - диоксина", - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Отвечая на вопрос об организаторах отравления и тех, кто был причастен к подготовке этого преступления, руководитель СБУ сказал, что расследование в деле продолжается.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, член фракции НУ-НС Д.ЖВАНИЯ 30 мая заявил, что В.ЮЩЕНКО в 2004 году не был отравлен.

По его словам, заявить об отравлении уговорила тогдашнего кандидата в президенты определенная группа людей из его избирательного штаба.