Избирком назвал преемников Тимошенко, Турчинова и Томенко

Киевская городская территориальная избирательная комиссия удовлетворила заявления премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА, народных депутатов Николая ТОМЕНКО и Николая КАТЕРИНЧУКА об отказе от мандата депутата Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято вчера на заседании теризбиркома.

Комиссия отменила регистрацию этих кандидатов и признала избранными следующих в избирательных списках. В частности, в списке БЮТ следующими зарегистрированы Анатолий ШЕВЧЕНКО, Борис ДРОБОТ и Владимир НАУМЕНКО; в списке Блока Катеринчука зарегистрирован Роман ЯРОШЕНКО.

По информации КГТИК, по состоянию на вечер сегодняшнего дня всего зарегистрировано 117 из 120 депутатов новоизбранного Киевсовета.

На сегодня остается неизвестным выбор представителя Блока Литвина Виктора ПИЛИПИШИНА, который является председателем Шевченковской райгосадминистрации столицы и признан избранным в Киевсовет на выборах 25 мая.