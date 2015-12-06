Порошенко анонсировал мини-саммит по безвизовому режиму и ЗСТ между Украиной и Евросоюзом

Об этом сообщил президент Петр Порошенко сегодня в интервью украинским телеканалам. «Мы договорились с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском о том, что 16 декабря пройдет мини-саммит с участием обоих президентов, ключевых еврокомиссаров, где будут рассмотрены не только вопросы безвизового режима, но и вопросы внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с 1 января (2016 года)», - отметил глава государства.

Читайте такжеУкраина и ЕС не будут реагировать на шантаж со стороны РФ насчет зоны свободной торговли – Порошенко«Мы договорились о том, что ни о каком переноса, ни о каком давлении ни на ЕС, ни на Украину речь идти не может. Договорились об очень важных переговорах в области энергетики», - добавил Порошенко.