Гройсман рассчитывает, что Украина в этом году получит "четкое решение" о безвизовом режиме с ЕС

Об этом он сказал на встрече с молодежью Европейской народной партии, посвященной второй годовщине Революции достоинства, которую проводит в Киеве Совет президентов.

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Владимир Гройсман отметил, что недавно парламент принял все необходимые решения для введения безвизового режима.

"Я думаю, что вы согласитесь с тем, что отмежевание визами Украины, как европейского государства, от наших партнеров в Евросоюзе - это отголосок советского прошлого. И поэтому мы искренне верим в то, что в этом году мы получим очень четкое решение о введении такого безвизового режима", - сказал спикер и добавил, что это будет шагом на сближение народов.