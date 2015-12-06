Новая элита страны

Любая война заканчивается. Сначала перемирием, потом миром. Рано или поздно придется подвести ее итог. Конечно, до изгнания непрошеных гостей из России с территории Украины еще далеко. Как минимум, провокации на Донбассе будут продолжаться. Возможно, годами. И с этим нужно научиться не только жить, но и развиваться. Военная эскалация для Кремля – единственный рычаг давления на Украину, особенно, в любых важных переговорах. И мы должны быть готовы к этому.

Россия уже давно исчерпала арсенал экономических и политических аргументов. Это «турецким помидорам» можно грозить закрытием рынков, Украина этот этап уже давно прошла.

События последних двух лет уже вписаны золотыми буквами в историю нашей страны. Именно на этом будут воспитаны будущие поколения украинцев. Тысячи наших соотечественников являются непосредственными участниками событий, и никакая российская пропаганда не сможет скрыть или затушевать факт нападения. Украинцам не надо объяснять, с кем они воюют. Украинские ветераны будут приходить в школы, и рассказывать, как они защищали нашу страну от российской агрессии.

Масштаб волонтерства, которое стало альтернативной службой обеспечения армии, с одной стороны, демонстрирует неэффективность людей в больших кабинетах, а с другой – самостоятельность и поразительную способность к самоорганизации огромной части украинского общества.Ведь порой нам не на кого рассчитывать, кроме самих себя. И за каждым волонтером, на линии фронта стоят миллионы простых украинцев,сделавших свой личный вклад в победу.Именно отсюда, из этой группы активных граждани выкристаллизуется новая национальная элита.

Украина и украинцы обрели себя. Разрушены старые мифы, и ясно, кто друг, а кто враг. Когда рассеялся дым патриотического подъема, стало понятно, что настоящий патриотизм это не только отправить 50 гривен на армию, но и не ждать, что президент вкрутит лампочку в подъезде твоего дома. Очевидно, что мы не так быстро будем идти к «Украине мечты», и не попрямой, и будет еще много дискуссий в формате «зрада-перемога».

Но сегодня хочется напомнить вот о чем: никакие внутренние дискуссии и реформы невозможны под дулом чужих автоматов.

Пример оккупированных Крыма и Донбасса показывает, что сначала захватчики уничтожают все украинское: запрещают украинский язык, украинские СМИ, переписывают украинскую историю, карают за открытую любовь к своей стране. И то, что этого не произошло в других регионах страны, заслуга украинских военных.

Поэтому, с праздником!С Днем волонтера и Днем Вооруженных сил Украины!

Роман Цимбалюк