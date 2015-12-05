Штайнмаер: ОБСЕ имеет потенциал для участия в решении украинско-российского конфликта

Об этом он заявил на брифинге в рамках министерского заседания ОБСЕ, передает Европейская правда.

"Мы не должны довольствоваться тем, каким является сейчас состояние мирных переговоров в Украине", - отметил он.

"В следующем году остается потребность и в трехсторонней контактной группе, и в нормандском формате", - добавил Штайнмайер.

Он также подчеркнул необходимость достичь большего уровня доверия между сторонами в 2016 году, когда Германия будет выполнять роль председательствующей страны ОБСЕ: "Создание доверия является главной задачей нашего председательства".

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Министр отдельно подчеркнул важность ОБСЕ как площадки, в работе которой принимают участие как страны западной, так и восточной Европы: "это один из немногих институтов, где представлены как Восток, так и Запад".

Как сообщал УНИАН ранее, министры иностранных дел Сербии Ивица Дачич, Федеративной Республики Германия - Франк-Вальтер Штайнмайер и Швейцарской Конфедерации Дидье Буркгальтер призвали все стороны на Донбассе достичь полного соблюдения режима прекращения огня.

В частности, министры подтвердили их полную поддержку политическому процессу в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и в рамках работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Они подчеркнули, что Минские соглашения должны быть полностью реализованы.