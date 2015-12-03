Министерская "Тройка" ОБСЕ призвала все стороны на Донбассе достичь полного соблюдения режима прекращения огня

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Сербии, Германии и Швейцарии, входящих в так называемую "Тройку", которая отвечает за организацию 22-го заседания Совета министров ОБСЕ в Белграде. Сербия входит в "Тройку" на правах председательствующей страны в ОБСЕ в 2015 году. Германия на правах страны, которая будет председательствовать в 2016 году, и Швейцария, председательствовала в 2014 году.

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В частности, министры подтвердили их полную поддержку политическому процессу в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и в рамках работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Они подчеркнули, что Минские соглашения должны быть полностью реализованы. "Это означает утверждение режима прекращения огня и дальнейшего продвижения в реализации политического процесса", - отмечается в заявлении.

Министры отметили, что решающее значение имеет стабилизация и укрепление режима прекращения огня на востоке Украины. По их мнению, что хотя режим прекращения огня в большинстве случаев соблюдается, наблюдаются дни, когда спокойствие нарушается противостояниями на определенных участках, что вызывает серьезное беспокойство.

"Тот факт, что нарушение режима прекращения огня происходило с использованием вооружения, которое должно быть отведенным с (определенных) территорий на Донбассе, особенно вызывает беспокойство", - заявили министры.

Они согласились, что возможности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по осуществлению возложенных на наблюдателей функций по содействию установления и соблюдения всеми сторонами перемирия должны быть усилены.

Дачич, Штайнмайер и Буркгальтер обратили внимание, что свободный доступ ко всем территориям в Украине, в том числе на Донбассе должен быть беспрепятственным и неограниченным в соответствии с мандатом миссии. В этой связи отмечается, что все стороны должны дать возможность созданию дополнительных патрульных баз.

Кроме того, они выразили полную поддержку усилиям, которые предпринимаются в рамках "нормандской четверки" в урегулировании ситуации на Донбассе.