На востоке Украины дислоцируются от 7 до 9 тысяч российских военных – Порошенко

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию «Le Figaro» 3 декабря.

Читайте такжеПорошенко извинился за "вырванную из контекста" фразу о победе без волонтеров (видео)

«Нет другой опции, кроме Минских соглашений, которая обеспечила бы прекращение огня, вывод войск и тяжелых вооружений, а также гарантировала бы доступ международных организаций, таких как ОБСЕ. Россия подписала эти соглашения», - отметил он.

По словам Порошенко на сегодня, Россия их не выполняет. «На востоке Украины все еще дислоцированы около 7000-9000 российских войск», - отметил президент, добавив, что «если мы хотим, чтобы настоящий мир и стабильность вернулись в Украину, Россия должна вывести своих людей и оружие».