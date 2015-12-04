Франция провела первые полеты над контролируемыми ИГ территориями Ливии

Об этом сообщает Reuters, в распоряжении которого оказался документ канцелярии президента.

Согласно документу канцелярии президента Франции Франсуа Олланда, на который ссылается Reuters, ВВС Франции провели разведывательные и наблюдательные полеты над Ливией 20 и 21 ноября над городами Сирт и Тобрук, передает РБК.

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Согласно документу, Франция планирует продолжать полеты ВВС Франции в дальнейшем. Агентство уточняет, что бумага, в которой говорится о полетах французской авиации над Ливией, была подготовлена перед визитом Олланда на французский авианосец «Шарль де Голль», который сейчас выполняет боевую операцию в восточном Средиземноморье в рамках борьбы с террористами.

Минобороны Франции и канцелярия Олланда пока не прокомментировали сообщение Reuters.