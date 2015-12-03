В Европарламенте призвали Россию выполнить Минские соглашения

Об этом говорится в заявлении председателя Комитета по иностранным делам Эльмара Брока, председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны Анны Фотиги и председателя Комитета ассоциации Украина-ЕС в Европарламенте Андрея Пленковича.

"Мы полностью поддерживаем минские соглашения как международно признанную основу для политического решения конфликта на Донбассе и мирной реинтеграции оккупированных территорий", - отмечают они, пишет Европейская правда.

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"Сегодня, к сожалению, мы должны выразить нашу глубокую озабоченность по поводу текущего состояния дел. Лишь за несколько недель до конечного срока их полной реализации, достигнуто недостаточно", - отметили евродепутаты.

"Нарушения режима прекращения огня возросло с середины октября. Мониторы из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сталкиваются с ограничениями свободы передвижения, а восстановление украинского контроля по всей длине границы с Россией, которое имеет первостепенное значение, далекое от реальности", - подчеркивается в заявлении.

"Понятно, что российская власть несет особую ответственность в этой ситуации, которая ведет к ухудшению ситуации с безопасностью в регионе. Мы призываем их срочно продемонстрировать свою приверженность выполнению всех пунктов, которые охватываются соглашением. Имплементация минских соглашений является условием для снятия санкций", -отметили европарламентарии.