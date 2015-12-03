Климкин: ОБСЕ находится в глубоком кризисе

Об этом рассказал журналистам в четверг министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает "Европейская правда".

"ОБСЕ находится в глубоком кризисе, об этом открыто говорят многие министры", - сказал он.

В то же время, по его словам, Украина продолжит активно работать с организацией.

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"Мы стараемся использовать ОБСЕ, несмотря на то, что это – консенсусная организация.

Мы предлагали несколько проектов решений (на министерскую встречу), но все они, конечно же, завалены российской стороной. И, конечно, мало кто надеется, что у нас будет итоговая декларация министерской встречи", - добавил он.

Климкин отметил, что Россия блокирует все решения, которые позволили бы ОБСЕ вернуться к эффективному функционированию.

"Мы должны вернуться к основополагающим принципам. Но когда действует правило консенсуса и частью консенсуса является Россия, такое возвращение во многих случаях невозможно", - заявил он.

"Нужно действовать сразу на разных площадках. ОБСЕ недостаточно. НАТО – тоже. Ни одна организация на европейском пространстве не способна гарантировать безопасность, и мы, увы, должны это осознавать", - заявил министр.