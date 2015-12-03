Климкин: ОБСЕ находится в глубоком кризисе
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе парализована из-за право вето со стороны РФ и, с высокой долей вероятности, не сможет даже принять итоговую декларацию министерской встречи, которая проходит в Сербии.
Об этом рассказал журналистам в четверг министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает "Европейская правда".
"ОБСЕ находится в глубоком кризисе, об этом открыто говорят многие министры", - сказал он.
В то же время, по его словам, Украина продолжит активно работать с организацией.
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"Мы стараемся использовать ОБСЕ, несмотря на то, что это – консенсусная организация.
Мы предлагали несколько проектов решений (на министерскую встречу), но все они, конечно же, завалены российской стороной. И, конечно, мало кто надеется, что у нас будет итоговая декларация министерской встречи", - добавил он.
Климкин отметил, что Россия блокирует все решения, которые позволили бы ОБСЕ вернуться к эффективному функционированию.
"Мы должны вернуться к основополагающим принципам. Но когда действует правило консенсуса и частью консенсуса является Россия, такое возвращение во многих случаях невозможно", - заявил он.
"Нужно действовать сразу на разных площадках. ОБСЕ недостаточно. НАТО – тоже. Ни одна организация на европейском пространстве не способна гарантировать безопасность, и мы, увы, должны это осознавать", - заявил министр.