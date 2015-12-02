Дания и Исландия упрощают процедуру оформления шенгенских виз для украинцев

Дания и Исландия упрощают процедуры оформления шенгенских виз для украинцев.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Провели переговоры, и Дания и Исландия упрощают процедуры оформления шенгенских виз. Еще один повод вам туда поехать», - отметил министр.

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Климкин сообщил, что с 1 декабря 2015 года упрощается режим поездок граждан Украины в Исландию, а с 1 января 2016 года - в Королевство Дания.

Так, Исландия предполагает возможность получения 5-летних многократных виз для родителей и детей граждан Украины, которые имеют разрешение на пребывание в Исландии, бизнесменов, журналистов, официальных лиц центральных и местных органов власти, постоянных членов официальных делегаций.

Также предусмотрена возможность получения однолетних многократных виз для деятелей науки, культуры, спортсменов, профессиональных перевозчиков, членов экипажей поездов, участников программ обмена между породнёнными городами.

Кроме того, речь идет о бесплатном оформлении виз жене/мужу, родителям и детям граждан Украины, которые имеют разрешение на пребывание в Исландии, учащимся, студентам, гражданам, путешествующим с гуманитарной целью, инвалидам и сопровождающим лицам, спортсменам и сопровождающим лицам, журналистам, профессиональным перевозчикам, членам экипажей поездов, пенсионерам, детям в возрасте до 18 лет и зависимым лицам в возрасте до 21 года, членам официальных делегаций, представителям центральных и местных органов власти, участникам программ обмена между породнёнными городами.

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Дания предусматривает возможность оформления 5-летних многократных виз; оформление виз в течение 3 суток.

Кроме того, речь идет об отмене визового режима для владельцев биометрических служебных паспортов.

Предусматривается также упрощение порядка оформления бесплатных многократных виз для представителей общественных организаций, религиозных общин и других категорий граждан Украины.