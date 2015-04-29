С июня украинцы будут сдавать отпечатки пальцев для получения шенгенских виз

Как сообщает радио "Польша", в диппредставительствах заработает визовая информационная система (ВИС) в соответствии с которой при подаче документов на получение шенгенской визы заявители должны будут, кроме прочих документов, сдать отпечатки пальцев и цифровую фотографию.

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ВИС – централизованная база данных по обмену информацией о краткосрочных визах в странах Шенгенского соглашения. В нее вносятся алфавитно-цифровые и биометрические данные заявителей: имя, гражданство, место жительства, род занятий, номер паспорта, тип запрашиваемой визы, место назначения и продолжительность предполагаемой поездки, граница страны Шенгенского соглашения, которую планируется пересекать в первую очередь при поездке, информация о приглашающем лице.

Биометрические данные заявителей будут храниться в ВИС 59 месяцев и использоваться при обработке всех последующих в течение этого периода обращений за визами. По истечении 59 месяцев заявителю вновь придется предоставить биометрические данные.

При первом обращении за визой заявитель обязан будет лично явиться в диппредставительство для сдачи отпечатков пальцев. Освобождаются от необходимости сдавать отпечатки пальцев дети до 12 лет, лица, в отношении которых снятие отпечатков пальцев физически невозможно, монархи, главы государств и их супруги, члены официальных делегаций при дипломатических поездках.

Кроме граждан Украины, биометрические данные обязаны будут сдавать также граждане других стран Восточного партнерства - Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы (для владельцев небиометрических паспортов).

Визы, выданные до 23 июня, остаются действительными до окончания срока их действия. Кроме того, к базе отпечатков пальцев не будет доступа у Интерпола.

Отметим, ранее ожидалось, что обязательную процедуру сбора биометрических данных при оформлении шенгенских виз для украинцев введут с конца января этого года.