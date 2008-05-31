Президент призывает украинцев усыновлять детей-сирот

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев усыновлять детей-сирот.

Об этом говорится в обращении главы государства по случаю Международного Дня защиты детей, обнародованном на его официальном сайте.

“Дети – наше самое большое счастье и самое драгоценное богатство. Ради них мы живем, им дарим свою любовь, ласку и нежность. Забота о своем ребенке присуща каждому человеку от природы – это святое чувство, которым благословил нас Господь. Я хочу, чтобы забота о юном поколении Украины стала естественной и неотъемлемой чертой всего нашего общества. Ведь дети – продолжение рода и нации, они пойдут дальше нашим путем, им мы передадим свои мечты и идеалы, свою духовную и материальную культуру, унаследованную от предков историческую память”, отметил В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, как Президент и как патриот определил помощь детям и защиту детства одним из приоритетов государственной политики.

По словам В.ЮЩЕНКО, с рождения ребенок имеет право на уважение и достойное отношение к себе, на воспитание в семье. К сожалению, не все дети имеют счастье расти в семейном уюте. Детям-сиротам, детям, которые остались без родительской заботы, должно быть уделено особое наше внимание.

“В Украине 2008 год объявлен Годом поддержки национального усыновления и других форм семейного воспитания. Более 35 тысяч детей уже нашли новую семью. Все больше граждан Украины выражают благородное желание принять сирот в свой дом. Все мы гордимся такими соотечественниками. Чтобы оказать им реальную помощь, я внес соответствующий законопроект в Верховную Раду Украины”, отметил глава государства.

По его словам, “у нашего государства чужих детей нет и не будет. Объединим свои усилия ради их счастья, ради будущего нашего народа. Это Божье дело, и Бог нам поможет”.

Обращаясь к детям, В.ЮЩЕНКО пожелал им много радости в жизни и успехов в учебе, развивать свои таланты и одаренность, расти здоровыми, счастливыми и добрыми людьми.

“Вам вершить завтрашний день Украины. Мы возлагаем на вас свои надежды и верим в вас”, сказал Президент.