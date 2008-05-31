У Богатыревой заявили Тимошенко, что подрывать доверие к ним - смысла нет

Совет национальной безопасности и обороны Украины отвергает обвинение в чрезмерном вмешательстве в работу правительства.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Аппарата СНБО Украины.

В документе отмечается, что в последнее время со стороны проправительственных политических сил в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и СНБО раздаются безответственные упреки о чрезмерном вмешательстве в работу Кабинета Министров Украины и подконтрольных ему центральных органов исполнительной власти. «Это все больше становится навязчивой привычкой отдельных политиков и государственных служащих», считают в Аппарате совета.

«Особенно досадно, что к безосновательным обвинениям прибегают и отдельные правительственные высокодолжностные лица, нарушая конституционные принципы распределения власти и профессиональную этику. Пытаясь скрыть от общества собственные просчеты и недоработки, стремясь избежать ответственности за негативные, а на сегодняшний день уже и глубоко кризисные тенденции социально-экономического развития Украины, они направляют свои усилия на то, чтобы оправдать справедливые и конструктивные оценки их действий мифами о начале политических репрессий или запугать общество призраками авторитаризма путем «излишней секьюритизации», отмечается в документе.

В Аппарате СНБО считают, что такие заявления подрывают доверие граждан к государственным институтам власти, приводят к усилению общественного напряжения, развертыванию нового витка политических противостояний. Они часто наносят непоправимый вред международному имиджу Украины.

Пресс-служба Аппарата СНБО отмечает, что в соответствии с Конституцией Украины Кабинет Министров Украины как высший орган в системе исполнительной власти ответственен перед Президентом Украины. Совет национальной безопасности и обороны Украины координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в области национальной безопасности и обороны. А правительство и его должностные лица никакими полномочиями по отношению к Президенту Украины и СНБО Украины не наделены.

В заявлении отмечается, что конституционная норма о подчиненности правительства Президенту Украины, а в системе национальной безопасности и обороны – СНБО Украины получила последующее развитие в Законе Украины «О Кабинете Министров Украины». Он практически единогласно был поддержан представителями парламентского большинства, которое, собственно, сформировало нынешний состав Правительства и, соответственно, несет политическую ответственность за его деятельность.

В состав Совета национальной безопасности и обороны Украины входят 5 членов Кабмина вместе с премьер-министром Украины. При подготовке вопросов к рассмотрению на заседаниях СНБО максимально широко используется механизм консолидированной подготовки решений в рамках деятельности межведомственных комиссий и рабочих групп, основу которых составляют представители Кабинета Министров и руководители центральных органов исполнительной власти. Большая часть таких решений, как и решения на заседаниях СНБО Украины, принимается консенсусом.

Поэтому в СНБО уверенны, что правительство обязано использовать все ресурсы и необходимые механизмы для четкого и своевременного выполнения всех принятых советом решений.

«Однако практика демонстрирует неготовность правительства к выполнению обязательств, возложенных на него Конституцией Украины. На сегодняшний день введенные в действие указами Президента Украины решения СНБО Украины выполняются лишь на 30-32%. Это и может быть основной причиной для спекуляций вокруг политики Президента Украины и СНБО Украины», - считают в СНБО.

Закон Украины «Об основах национальной безопасности Украины» четко определяет круг полномочий СНБО, а также объекты национальной безопасности: человек и гражданин, общество и государство. И если в принятых правительством решениях нарушаются общественные интересы или права и свободы граждан, СНБО Украины не может, не имеет права и не будет оставаться в стороне.

Пресс-служба Аппарата СНБО Украины уполномочена заявить: обвинение Совета национальной безопасности и обороны Украины в политической ангажированности безосновательны, а попытки втянуть в политические противостояния – бесперспективны.

СНБО Украины и в дальнейшем будет выполнять функции, возложенные на него Конституцией Украины и действующим законодательством, с присущими ему профессиональностью и непредвзятостью, давать четкие, взвешенные и обоснованные оценки действий органов исполнительной власти и отдельных должностных лиц.