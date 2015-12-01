Россия не требовала от Украины присоединиться к торговым ограничениям против ЕС - Улюкаев

Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, сообщают РИА Новости.

"Это бред, таких предложений мы не делали", — сказал Улюкаев, журналистам, отвечая на вопрос, предлагала ли РФ Украине на переговорах во вторник вводить продэмбарго против Евросоюза.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, позиции Украины и Европейской комиссии с одной стороны и России с другой по результатам трехсторонних консультаций относительно введения с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и ЕС остались такими как были - сдвигов нет.

Климкин рассказал в частности о том, что среди требований РФ оказалось требование о внедрении Киевом торговых ограничений против Евросоюза. Также в перечне требований - "введение европейских стандартов в Украине должно быть отсрочено на долгое время".