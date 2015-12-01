Россия снова сорвала консультации с ЕС и Украиной по ЗСТ, выдвинув неприемлемые требования

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе по результатам консультаций, которые прошли на министерском уровне, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, российская сторона, предоставив непосредственно на консультациях новые предложения, сделала невозможной результативность этой встречи.

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«Российская сторона сегодня вышла одновременно с новыми и старыми предложениями, фактически, своего известного документа», - отметил Климкин.

«Таким образом, в результате этих предложений мы остались на прежних позициях. Мы будем и впредь координировать нашу позицию с нашими друзьями, партнерами из ЕС и странами-членами ЕС. В ближайшее время состоятся экспертные консультации. Посмотрим, будет ли готова российская сторона принять во внимание наши аргументы и аргументы европейской стороны», - сказал глава МИД.

По данным Европейской правды, Климкин рассказал в частности о том, что среди требований РФ оказалось требование о внедрении Киевом торговых ограничений против Евросоюза.

"Например, россияне предложили нам присоединиться к уже введенным со стороны РФ ограничениям в торговле, в том числе с Евросоюзом. То есть россияне предлагают, чтобы мы, условно, начинали свободную торговлю ЕС, но одновременно - присоединялись к запретам в отношении некоторых стран ЕС", - рассказал министр.

Также в перечне требований - "введение европейских стандартов в Украине должно быть отсрочено на долгое время".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Европейской комиссии не исключили, что последние консультации Украины, России и ЕК по поводу беспокойства Москвы в связи с введением с 1 января 2016 года углубленной и всеобъемлющей ЗСТ между Украиной и ЕС завершатся безрезультатно.

Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить вступление в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.