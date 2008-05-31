Колесников сравнил Луценко с отцом Федором после 12-го стула

Народный депутат от Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ связывает обвинения министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в свой адрес по поводу организации развала демократической коалиции только с особым психологическим состоянием министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил сегодня на брифинге в Донецке после XVIII конференции Донецкого областного отделения Партии регионов.

«Чтобы понять психологическое состояние Юрия Витальевича после выборов в Киевсовет, нужно взять «12 стульев» открыть предпоследнюю главу с отцом Федором после вскрытия 12 стула. Вот такое состояние Юрия Витальевича», - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ опроверг обвинения Ю.ЛУЦЕНКО о том, что якобы состоит в заговоре с главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ.

«И вообще, что такое заговор? Если Юрий Витальевич имеет в виду обанкротившуюся демократическую коалицию, ее распад, создание новой, то это процессы парламентские, а не заговорческие», - отметил народный депутат.

«А то, что некоторые министры устроили заговор против собственного народа, использовав бюджетные средства в личных целях, - это действительно заговор», - заявил депутат.

Отвечая на вопрос журналиста, не жалеет ли он о том, что недавно в Донецке жал руку Ю.ЛУЦЕНКО, Б.КОЛЕСНИКОВ заявил: «Это не я ему жал руку, это он мне жал руку».

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 27 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что в государстве происходит политический переворот, направленный на возвращение “кучмизма”.

Ю.ЛУЦЕНКО обвинил главу Секретариата Президента В.БАЛОГУ и одного из лидеров Партии регионов Б.КОЛЕСНИКОВА в заговоре, направленном на развал демократической коалиции, создание так называемой “широкой коалиции” и возвращение государства в “заказные времена кучмизма”.

Процессы, которые происходят, Ю.ЛУЦЕНКО назвал “государственным” и “политическим” переворотом, а также назвал “абсолютно очевидным” факт поддержки Президентом В.ЮЩЕНКО отмеченного “плана БАЛОГИ-КОЛЕСНИКОВА”.

*** На выборах в Киевсовет 25 мая блок “Наша Украина – Народная самооборона”, список которого возглавлял Ю.ЛУЦЕНКО, не преодолел трехпроцентный проходной барьер.