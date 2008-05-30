Киевский теризбирком окончательно подсчитал голоса кандидатов в мэры

По окончательным данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии, на выборах городского председателя столицы победил Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, за которого проголосовали 431 тыс. 561 избиратель.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий протокол о результатах выборов был подписан в КГТИК сегодня в 20.15.

Протокол подписали все члены КГТИК, сообщила глава комиссии Галина БИЛЫК.

Согласно документу, за кандидата на должность мэра Киева от Блока Юлии Тимошенко Александра ТУРЧИНОВА проголосовали 218 тыс. 670 избирателей, за лидера блока своего имени Виталия КЛИЧКО – 205 тыс. 316 киевлян.

Не поддержали ни одного кандидата 48 тыс. 605 избирателей, принявших участие в голосовании.

Уже сегодня должны быть подсчитаны окончательные результаты голосования в Киевский городской совет.

Справка УНИАН. На предыдущих выборах мэра столицы, которые состоялись 26 марта в 2006 г., за Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО проголосовали 457 тыс. 887 избирателей, за В.КЛИЧКО – 341 тыс. 249 избирателей. А.ТУРЧИНОВ тогда не баллотировался на должность Киевского городского председателя.

Явка избирателей на участки 26 марта составляла 67,13%, в этом году 53,39%.