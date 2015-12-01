Суд рассматривает апелляцию на арест Корбана (прямая трансляция)

Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а ГПУ добивается ареста политика.

Как известно, 6 ноября председательствующий судья Печерского районного суда Киева избрал Корбану меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца - до 31 декабря 2015 года.

Защита просила суд не избирать меру пресечения для своего подзащитного или же отпустить его на поруки или выбрать мероприятие, которое не предусматривает содержания под стражей. По мнению адвоката политика Оксаны Томчук, дело Корбана может растянуться на несколько лет.

В свою очередь, Генеральная прокуратура Украины подала апелляционную жалобу на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева относительно домашнего ареста председателя политсовета партии УКРОП.