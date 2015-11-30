Коломойский рассказал о политических ошибках Яценюка на посту премьера

Об этом в интервью LВ.ua заявил экс-председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский.

"Когда они шли на выборы - Порошенко, БПП, "Народный фронт" - уверяли, что никаких квот не будет, будет цельное монолитное правительство. Это не выполнено", - отметил он.

При этом Коломойский считает, что Яценюк изначально ставит себя в заведомо проигрышную ситуацию, потому что он будет нести ответственность за правительство в независимости от того, как оно сформировано.

"Я ему сказал: если не утвердят вашу программу, не изберут ваших кандидатов на министерские посты, значит, вы уходите в отставку и идете на повторные выборы. Поскольку новой коалиции без вас не будет. По результатам еще одних выборов вы получаете уже не 22 процента, а все сорок. Но у Арсения Петровича имелись свои аргументы – страна, мол, не выдержит еще одни выборы", - рассказывает экс-глава Днепропетровской ОГА.

Кроме того, он подчеркнул, что премьер действительно совершил много политических ошибок, хоть и вынужденных.

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"Он поставил на карту свой имидж, рейтинг и политическое будущее, не стал разменивать их на будущее страны. И я, в данной связи, очень уважительно к нему отношусь", - отметил Коломойский.

Также, отвечая на вопрос журналиста о том, не кажется ли ему, что информационные волны вокруг Яценюка во многом провоцирует близкий круг Банковой, бывший глава Днепропетровской ОГА заявил, что в этом он не сомневается.

"... Я ему (Яценюку - Ред.) говорил: будут недовольные, они будут тебя подставлять, обманывать, создавать вокруг тебя информационные поводы, под микроскопом смотреть на твое окружение. А я не уверен, что это окружение готово выдержать проверки под микроскопом", - подытожил он.

Ранее Коломойский заявил, что на сегодняшний день в парламенте есть "оккупационная" оппозиция, поэтому должна возникнуть и патриотическая.

Но в то же время Коломойский считает, что коалиция "расползается по швам". "Она (коалиция - Ред.) не просто треснула, она уже разбилась. Ее просто скрепили изолентой изнутри, а она не клеится - все равно развалится. Коалиции нет де-факто. Не могут состоять в коалиции люди, физически друг друга ненавидящие", - утверждает экс-глава Днепропетровской ОГА.