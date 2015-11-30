Экс-глава Днепропетровской ОГА рассказал о прогнозах по будущему парламентской коалиции

Об этом в интервью LВ.ua заявил экс-председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский.

При этом он отметил, что внутри БПП есть патриотическая оппозиция: это те, кто прошли по списку, но не согласны с тем, что там происходит.

Но в то же время Коломойский считает, что коалиция "расползается по швам". "Она (коалиция - Ред.) не просто треснула, она уже разбилась. Ее просто скрепили изолентой изнутри, а она не клеится - все равно развалится. Коалиции нет де-факто. Не могут состоять в коалиции люди, физически друг друга ненавидящие", - утверждает экс-глава Днепропетровской ОГА.

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При этом, отвечая на комментарий журналиста LB.ua о прогнозах Луценко по будущему коалиции (он ранее заявил, что парламенте будет или действующая коалиция, или коалиция Коломойского - Ред.), он посоветовал Юрию Витальевичу "закусывать".

Кроме того, Коломойский не уверен, что новую фракцию, костяком которой станут депутаты УКРОПа и "Свободы", может возглавить Дмитрий Ярош.

"Нет. Не думаю. Во-первых, я не уверен, что он туда войдет", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста.

Также, комментируя возможность объединения представителей "Свободы" в парламенте и УКРОПа в одну фракцию, бывший председатель Днепропетровской облгосадминистрации сообщил, что он не является локомотивом этого процесса.

"Я знаю, что этим занимается Корбан, Денисенко, Ильенко, другие депутаты "Свободы", - подытожил он.

Ранее Коломойский сообщал, что история с лидером партии "УКРОП" Геннадием Корбаном склонила чашу весов в пользу Бориса Филатова на выборах мэра Днепропетровска.