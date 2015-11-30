Жебривский считает недостоверными данные экзит-пола RBG по выборам мэра Мариуполя

Как сообщает телеканал 112 Украина, Жебривский назвал данный опрос не имеющей ничего общего с реальностью "попыткой деморализовать людей".

По его словам, RBG известная компания, которая проводит экзит-полы в интересах политической силы.

"Мы фиксировали таких интервьеров, которые ставили только около имени конкретного кандидата и политической силы галочку. Общественные активисты их разогнали", - сказал Жебривский, подчеркнув, что ни одна заслуживающая доверия организация экзит-пол не проводила.

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"И если кто-то попробует подогнать результаты выборов под экзит-полл, ему это не удастся. Подсчет будет честным и прозрачным, мы это обеспечим", - заверил Жебривский.

Напомним, согласно данным экзит-полла RBG, среди кандидатов в мэры Мариуполя побеждает Вадим Бойченко 71,07%. На втором месте Максим Бородин 9,5%, третье место - Юрий Тарнавский с 7,02% голосов.