Жебривский считает недостоверными данные экзит-пола RBG по выборам мэра Мариуполя
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает недостоверными данные экзит-пола, проведенного компанией Research and Branding Group (RBG), согласно которым победителем в первом туре выборов мэра Мариуполя может стать Вадим Бойченко.
Как сообщает телеканал 112 Украина, Жебривский назвал данный опрос не имеющей ничего общего с реальностью "попыткой деморализовать людей".
По его словам, RBG известная компания, которая проводит экзит-полы в интересах политической силы.
"Мы фиксировали таких интервьеров, которые ставили только около имени конкретного кандидата и политической силы галочку. Общественные активисты их разогнали", - сказал Жебривский, подчеркнув, что ни одна заслуживающая доверия организация экзит-пол не проводила.
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"И если кто-то попробует подогнать результаты выборов под экзит-полл, ему это не удастся. Подсчет будет честным и прозрачным, мы это обеспечим", - заверил Жебривский.
Напомним, согласно данным экзит-полла RBG, среди кандидатов в мэры Мариуполя побеждает Вадим Бойченко 71,07%. На втором месте Максим Бородин 9,5%, третье место - Юрий Тарнавский с 7,02% голосов.