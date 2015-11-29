"Погрузился в глубокое состояние алкогольного опьянения": Нашелся пропавший член Красноармейской ТИК

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Член Красноармейской ТИК Ярослав Калетник, который таинственно исчез, нашелся. Вчера и сегодня он не появлялся на заседания, телефон не отвечал, по сообщениям других членов ТИК, никто не знал о месте его пребывания.

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"Сегодня сотрудники Красноармейской полиции его нашли. Причина банальна – поссорился с женой и погрузился в глубокое состояние алкогольного опьянения. На данный момент в здании полиции дает интервью журналистам", - написал Аброськин.

Он отметил, что, по словам Калетника, "во всем виновата жена".

"В ближайшее время найденный член ТИК определится, будет ли он в состоянии участвовать в вечернем заседании комиссии... пойдет мириться с женой. Выборы пройдут, а семья останется", - отметил Аброськин.

Как сообщалось, сегодня в Мариуполе и Красноармейске проходят выборы депутатов городских советов и мэров.

Утром председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в Красноармейске исчез член избирательной комиссии.