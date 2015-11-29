В Красноармейске наблюдатели зафиксировали 2 нарушения во время голосования, в Мариуполе – 20

Об этом на пресс-конференции в Мариуполе заявили координатор избирательных и парламентских программ ОПОРЫ Ольга Айвазовская и исполнительный директор Донецкой областной организации «Комитет избирателей Украины» Сергей Ткаченко, сообщает сайт ОПОРЫ.

«Сейчас участки уже закрылись. По состоянию на 20:00 в Красноармейске в полицию поступило пять обращений о нарушении избирательного законодательства, а в Мариуполе - 67 обращений», - сообщил Ткаченко.

По словам Айвазовской, за день голосования общественные наблюдатели зафиксировали в Мариуполе 20 инцидентов, а в Красноармейске – два.

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Наблюдатели Донецкой областной организации «Комитет избирателей Украины» и Гражданской сети ОПОРА пока зафиксировали 20 инцидентов в Мариуполе. Среди них: четыре случая контрольных писем в ящиках без печати; два примеры нарушения тайны голосования; два случая фотографирования бюллетеней; две попытки вынести бюллетени (одна попытка завершилась успешно); два случаи уничтожения бюллетеней; один случай обесточивания участка; два случая незаконной агитации; два случая внесения изменений в список избирателей; три случая препятствования наблюдению (два были оперативно приостановлены); одно вмешательство в работу комиссии.

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Также наблюдатели зафиксировали такие случаи, которые напрямую не являются нарушениями избирательного законодательства, но могут содержать признаки нарушения принципа равенства избирательного права: поквартирный обход и призыв идти на выборы, подвоз избирателей, а также находившиеся в помещении для голосования представители экзит-пола. Прямой агитации во время этих действий не зафиксировано, поэтому это не является нарушением непосредственно.

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В то же время общественные наблюдатели зафиксировали всего два инциденты с признаками нарушения избирательного законодательства в Красноармейске. Среди них – фотографирование бюллетеня и внесение изменений в список избирателей в день голосования.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса, проведенного Социологической компанией Research and Branding Group (RBG), в Мариупольский горсовет проходят лишь две партии - "Оппозиционный блок" и партия "Сила людей". По данным экзит-полла, за "Опоблок" отдали свои голоса 66,5% избирателей, за Силу людей - 10,5%. Что касается голосования за кандидатуры в мэры, то здесь, по данным RBG, Вадим Бойченко уверенно побеждает в один тур - 71,7%. На втором месте - Максим Бородин с результатом 9,5%.