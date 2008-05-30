Балога уточнил, где именно он мешает Тимошенко

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА утверждает, что Секретариат не разрабатывает сценарий, по которому Совет нацбезопасности и обороны отправит в отставку правительство Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил в интервью журналу “Корреспондент”, комментируя заявление министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО по этому поводу.

“Тут (в Секретариате – УНИАН) уже два года не готовят никаких сценариев. Это опять какие-то фантазии в стиле 50 –х годов. Юрию Витальевичу стоило бы пожалеть Юлию Владимирову после выборов, а он добавляет масла в огонь и говорит, что ее будут снимать”, - сказал В.БАЛОГА.

Он также считает, что Секретариат Президента вполне обоснованно критикует нынешнее правительство. “Это честная позиция. Ведь ничего не делается тайно, исподтишка. То есть если Кабмин подпольно, без пошлин, ввез в Украину сотни тысяч тонн импортного мяса, которое обвалит наше внутренне производство, а потом хочет узаконить это преступление против отечественного производителя в парламенте – Секретариат должен не реагировать?» – заявил глава СП.

По словам В.БАЛОГИ, Секретариат не может спокойно наблюдать, как правительство самовольно пытается вытеснить из разработки шельфа Черного моря компанию Vanco. Подобных примеров, когда правительство само создавало основания для критики и жесткой реакции со стороны Президента и его Секретариата, есть очень много, считает глава Секретариата Президента.

«При этом заметьте, премьер говорит о противодействии Секретариата всегда, как только она оказывается, как говорят, не в струе, или, когда нарушаются ее интересы, которые никогда не совпадают с государственными… Или еще какой-то серьезный проект – Юлия Владимировна говорит, что Секретариат мешает ей работать. Уточняю: мешает не работать, а действовать вопреки интересам страны», - отметил В.БАЛОГА.

Он также подчеркнул, что подобная реакция Секретариата будет постоянной до тех пор, пока правительство и БЮТ не перестанут считать, что государство и власть принадлежат исключительно им.