Явка избирателей в Мариуполе и Красноармейске достигла 30% - ОПОРА

Об этом говорится в сообщении Гражданской сети ОПОРА, размещенном на сайте организации.

По данным активистов ОПОРЫ, в частности в Мариуполе явка составила 29,24%, в Красноармейске 30,23%, и является ниже всеукраинской во время первого тура голосования 25 октября (36,2%), однако выше показателя повторного голосования 15 ноября (26,28%).

Читайте такжеВ ЦИК уверяют, что голосование в Мариуполе и Красноармейске проходит "почти идеально"

Как известно, сегодня проходит последнее голосование в рамках избирательного процесса очередных выборов депутатов Красноармейского городского совета, Красноармейского городского головы и депутатов Мариупольского городского совета, Мариупольского городского головы. Все 250 избирательных участков в двух городах Донецкой области (213 – в Мариуполе и 37 – в Красноармейске) открыты и работают в штатном режиме.