Турция о санкциях РФ: Такие шаги только усугубляют проблему

Об этом Reuters рассказал турецкий чиновник, комментируя введение Россией санкций в отношении Турции, пишет Новое время.

"Подобные санкции только вредят отношениям. Эти шаги не являются решением проблемы, а только усугубляют ее", — рассказал он агентству.

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Напомним, охлаждение российско-турецких отношений произошло после того, как турецкий истребитель сбил русский Су-24, за нарушение воздушного пространства.