Турция о санкциях РФ: Такие шаги только усугубляют проблему
22:39, 28 ноября 2015Политика
16825 0
Санкции, которые ввела Россия против Турции, только усугубят проблемы между двумя странами, считают в Анкаре.
Турция отреагировала на введенные против нее санкции / indostan.ru
Об этом Reuters рассказал турецкий чиновник, комментируя введение Россией санкций в отношении Турции, пишет Новое время.
"Подобные санкции только вредят отношениям. Эти шаги не являются решением проблемы, а только усугубляют ее", — рассказал он агентству.
Читайте такжеРФ ввела санкции против Турции
Напомним, охлаждение российско-турецких отношений произошло после того, как турецкий истребитель сбил русский Су-24, за нарушение воздушного пространства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter