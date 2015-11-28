Турция о санкциях РФ: Такие шаги только усугубляют проблему

22:39, 28 ноября 2015
Политика
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Санкции, которые ввела Россия против Турции, только усугубят проблемы между двумя странами, считают в Анкаре.

Турция / indostan.ru

Об этом Reuters рассказал турецкий чиновник, комментируя введение Россией санкций в отношении Турции, пишет Новое время.

"Подобные санкции только вредят отношениям. Эти шаги не являются решением проблемы, а только усугубляют ее", — рассказал он агентству.

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Напомним,  охлаждение российско-турецких отношений произошло после того, как турецкий истребитель сбил русский Су-24, за нарушение воздушного пространства.

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