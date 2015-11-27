Геращенко: Увольнять Шокина нет смысла, пока нет достойной кандидатуры
11:23, 27 ноября 2015Политика
451 0
Нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко считает нецелесообразным увольнять Генпрокурора Виктора Шокина, поскольку неизвестно, будет ли достойным будущий глава ГПУ.
Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин / Фото УНИАН
Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", сообщает ТСН.иа.
Читайте такжеШокин не дал создать инспекцию по расследованию коррупции внутри ГПУ – нардеп
С Геращенко поспорил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, отметив, что условие, которое озвучил Геращенко, не является обязательным.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter