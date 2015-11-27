Геращенко: Увольнять Шокина нет смысла, пока нет достойной кандидатуры

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", сообщает ТСН.иа.

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С Геращенко поспорил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, отметив, что условие, которое озвучил Геращенко, не является обязательным.