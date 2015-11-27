На Луганщине задержаны двое российских военных, "случайно" зашедших в Украину

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

По его словам, оказалось, что это были военнослужащие одной из частей внутренних войск МВД РФ, которые следовали в Армавир (Краснодарский край РФ), по их словам, "с целью сдачи экзаменов на право носить берет темно-зеленого цвета".

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Задержанные пояснили, что в Украину якобы попали случайно.

"Сейчас проводятся мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения и принятия процессуальных решений", - отметил пресс-секретарь ведомства.

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