Ющенко и Тимошенко сели в один автомобиль

Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который прибыл в Киев по завершении государственного визита в Канаду, встретила в аэропорту «Борисполь» премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, они сели в один автомобиль, причем Ю.ТИМОШЕНКО села на переднее сиденье, и отбыли из аэропорта.

Как сообщал УНИАН, вчера на заседании правительства Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Президент не хочет подписывать закон, касающийся наполнения доходной части государственного бюджета («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины»), и подчеркнула, что намерена вместе с министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ утром встретить в аэропорту В.ЮЩЕНКО и убедить его в необходимости подписать данный закон.