Еврокомиссия до сих пор не получила от Украины часть принятых "безвизовых законов"

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает "ЕвроПравда".

По ее словам, обсуждение отдельных законопроектов не произошло во время заседания высших должностных лиц в Брюсселе из-за того, что окончательные тексты все еще не были переданы европейской стороне.

"К сожалению, мы не смогли до встречи предоставить окончательную версию закона офиса по возврату активов. Этот вопрос остался за пределами нашего обсуждения", - сказала Зеркаль.

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"Очень важно, чтобы мы могли передать ЕК принятые законы для того, чтобы они оценили, насколько они соответствуют нормам ЕС. Это единственное, что у нас не выполнено. Что от нас ждут - это увидеть эти законы", - подчеркнула она.

В то же время заместитель министра юстиции Антон Янчук отметил,что в министерстве еще нет окончательных текстов отдельных принятых законов.

"Есть разные варианты текста, но окончательного в Минюсте нет", - отметил он.

Вместе с тем, по словам народного депутата Анны Гопко, речь идет о двух законопроектах, которые вчера были подписаны председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом и отправлены на подпись президенту.

Напомним, 21 ноября Порошенко подписал законы, необходимые для получения безвизового режима с ЕС.

Президент заявил, что сейчас Украина ожидает решения Евросоюза относительно перспектив внедрения безвизового режима.