Филатов пришел прощаться с Радой в футболке "ВЛКЛ - ПНХ"

Новоизбранный мэр Днепропетровска Борис Филатов, который сегодня заявил о сложении депутатских полномочий, пришел на свое последнее заседание Рады в футболке с надписью "ВЛКЛ - ПНХ".

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В ней его запечатлел фотограф Богдан Бортаков, который разместил снимки в своем Facebook. Судя по фотографиям, футболка заинтересовала и Борислава Березу.

"Я в Раде. Подал заявление о сложении депутатских полномочий. Завтра заявление выносится на рассмотрение регламентного комитета. Не хочу быть похожим на других депутатов-совместителей. Надеюсь, что в четверг Гройсман вынесет этот вопрос в зал вместе с голосованием по Атрошенко... Работать хочу. Дома", - написал Борис Филатов на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, согласно обнародованному 17 ноября протоколу ТИК, за Филатова во втором туре выборов мэра Днепропетровска проголосовали 184 874 избирателя. Его оппонент – представитель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул получил поддержку 158 752 избирателей.