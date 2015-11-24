CNN Turk: Один из летчиков сбитого Су-24 погиб (видео)

О том, что один из пилотов сбитого в Сирии российского самолета убит, сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на местные источники, передает РБК.

Второй летчик находится в руках вооруженных формирования сирийских тукмен, говорится в сообщении. ​

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Сейчас два российских вертолета ищут катапультировавшихся пилотов, а также обломки самого воздушного судна, передает агентство Dogan. Самолет упал на территорию, контролируемую сирийскими туркменами.

Собеседник в одной из российских силовых структур ранее рассказал, что один из летчиков уже находится в турецкой полиции, а не в плену у сирийских туркмен, судьба второго уточняется, но оба пилота по информации турецкой стороны живы.

Ранее источники CNN Turk сообщили, что один из пилотов сбитого самолета был захвачен вооруженным отрядом сирийских туркмен, сражающихся против войск Башара Асада. Сообщалось, что два вертолета не могут совершить посадку, потому что на земле происходят столкновения.

В то же время в сети появилось видео с якобы убитым российским пилотом. Его достоверность пока не подтверждена.

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