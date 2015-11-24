У Путина отреагировали на сбитый российский Су-24 на границе с Турцией

Также он отказался детально обсуждать тему с журналистами, сославшись на то, что пока нельзя говорить о причинах этого события, передает РБК.

"Пока мы от Минобороны причины падения нашего боевого самолета не слышали. Мы знаем достоверно, что самолет находился в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул Песков.

Читайте такжеНАТО готовит заявление по сбитому российскому Су-24 над Сирией

Он отметил, что в заявлении военного ведомства используется формулировка "предположительно" сбит, поэтому до уточнения информации обсуждать реакцию России бесполезно.

"Не имея полной информации, говорить об этом неверно", - еще раз подчеркнул Песков.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что российский военный самолет был сбит турецкими военными в Сирии на границе с Турцией за нарушение воздушного пространства.

При этом в Минобороны РФ утверждают, что сбитый в Сирии Су-24 "не нарушал воздушного пространства Турции, это зафиксировано объективными средствами контроля".