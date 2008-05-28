Ехануров считает, что киевлянам не из кого было выбирать

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ считает, что низкая явка избирателей на досрочных выборах в столице связана с тем, что киевлянам не из кого было выбирать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам вчера вечером в Борисполе после завершения рабочей поездки в Закарпатье.

«Те избиратели, которые серьезно задумываются над проблемами страны, не имели представления за кого голосовать, и поэтому была очень низкая явка. Пришли сторонники», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

По его мнению, политики и политтехнологи в дальнейшем столкнутся с проблемами, если будут строить следующие кампании на базе киевских выборов, которые базировались на популизме. Министр считает, что в таком случае страна не будет иметь будущего, и существующие проблемы будут загоняться вглубь.

«Сейчас доминирует популизм, причем «махровый», - добавил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он заметил, что на киевских выборах ни одна политическая сила не обещала проведения реформ, не было дискуссий относительно темпов реформ.

Ю.ЕХАНУРОВ считает, что украинцы снова станут активными избирателями, когда найдут политическую силу, которая даст будущее стране.

«Страна ждет, когда найдется команда, способная провести реформы и не будет бояться, что на следующих выборах не будет избрана», - сказал он, подчеркнув, что украинцы хотели бы голосовать «за что-то, а не против кого-то».

Ю.ЕХАНУРОВ добавил, что сегодня предвыборные кампании не строятся на самостоятельных людях, и старшему поколению не объясняют, что деньги в бюджете берутся от тех, кто сегодня их зарабатывает.