Суд разрешил проводить агитацию в Мариуполе и Красноармейске - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук.

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"Только что выиграли суд – теперь в Мариуполе и Красноармейске можно проводить агитацию вопреки постановлению ЦИК, которое такую агитацию на выборах 29 ноября запрещало", - отметила она.

Теперь, по ее словам, "все демократические силы, которые хотят побороться за власть в Мариуполе, получили дополнительную возможность донести свое мнение до людей".

"Такое решение только что принял Киевский апелляционный админсуд", - отметила Залищук.