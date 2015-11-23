Суд разрешил проводить агитацию в Мариуполе и Красноармейске - нардеп
22:33, 23 ноября 2015Политика
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Киевский апелляционный административный суд разрешил проводить агитацию в Мариуполе и Красноармейске.
Суд разрешил проводить агитацию в Маріуполе и Красноармейске / visitdonbass.info
Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук.
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"Только что выиграли суд – теперь в Мариуполе и Красноармейске можно проводить агитацию вопреки постановлению ЦИК, которое такую агитацию на выборах 29 ноября запрещало", - отметила она.
Теперь, по ее словам, "все демократические силы, которые хотят побороться за власть в Мариуполе, получили дополнительную возможность донести свое мнение до людей".
"Такое решение только что принял Киевский апелляционный админсуд", - отметила Залищук.
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