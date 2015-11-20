ЦИК утвердил календарный план по выборам в Красноармейске и Мариуполе

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центризбиркома, соответствующее решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии, которое провел председатель ЦИК Михаил Охендовский.

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«С целью обеспечения одинакового применения отдельных положений Закона Украины "О местных выборах" Комиссия утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению голосования на очередных выборах депутатов Красноармейского и Мариупольского городских советов, Красноармейского и Мариупольского городских голов 25 октября 2015 года в день голосования 29 ноября 2015 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 октября голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске не произошло. Территориальные избирательные комиссии этих городов отказались передавать участковым избирательным комиссиям бюллетени, напечатанные "Приазовским рабочим", из-за повреждений, а также ошибок в них. Соответственно, избиратели Мариуполя и Красноармейска не смогли принять участия в местных выборах.

10 ноября Верховная Рада приняла закон о проведении местных выборов в Мариуполе и Красноармейске 29 ноября.